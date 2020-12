Grande Fratello Vip 5, Pierpaolo Pretelli umilia Elisabetta Gregoraci: bacio con Giulia Salemi, rivale della ex di Briatore | Video

30 dicembre 2020 a

Alla fine è scattato il bacio appassionato tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi nella casa del Grande Fratello Vip 5. Rimasti da soli a tarda notte nella piscina, i due si sono abbandonati a un bacio sensuale, che di fatto ha sancito l'inizio di una vera e propria relazione all'interno del reality, forse la prima in questa edizione condotta da Alfonso Signorini.

"Lasciati andare", ha chiesto Pierpaolo a Giulia. E così è stato. Altro che amicizia speciale, quella che aveva caratterizzato il rapporto tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. L'ex lady Briatore è stata dimenticata in pochissimo tempo dall'ex velino. Chissà se per la Gregoraci ci sarà un pizzico di gelosia, anche perché i rapporti con la Salemi non erano proprio idilliaci, in virtù di qualche messaggino di troppo che la bella Giulia aveva inviato all'ex marito Flavio.

