L'Eredità, tra i concorrenti la perugina Giovanna: donato il panettone della Croce Rossa. La foto con Insinna

30 dicembre 2020 a

a

a

La sommelier di Perugia Giovanna Fronduti ha partecipato a L'Eredità, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna. Per lei è arrivata l'eliminazione, ma ciò non ha tolto l'emozione per l'esperienza trascorsa. "Mi sarebbe piaciuto incontrare in puntata il campione Massimo Cannoletta - ha raccontato -, concorrente per oltre 2 mesi, diventato simbolo di cultura e protagonista di una bella favola".

L'Eredità, l'operaio e musicista Claudio fa il colpo da Squalo alla Ghigliottina: il suo bottino vola a 141.250 euro

La concorrente perugina ha portato in regalo al conduttore Flavio Insinna alcune eccellenze della cucina umbra: baci Perugina, un Sagrantino passito e un panettone della Croce rossa, con il quale l'attore e presentatore ha voluto fare una foto a inizio puntata. Insomma, il gioco non sarà andato benissimo, ma la conoscenza di Insinna e la sua sensibilità hanno contribuito a rendere l'esperienza davvero indimenticabile.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.