Forrest Gump, sei premi Oscar e frasi indimenticabili: ecco le più famose del film con Tom Hanks su Italia1 mercoledì 30 dicembre

Ritorna Forrest Gump in tv. Indimenticabile per chi lo ha visto per la prima volta nel 1994 quando è uscito sulle sale cinematografiche. Un film cult per chi si accinge a vederlo (e rivederlo). Stasera, mercoledì 30 dicembre in prima serata su Italia 1 ecco in onda in prima serata un fantastico Tom Hanks nel ruolo del protagonista Forrest Gump, appunto. Il successo è nei numeri e nei premi, ma non solo in quello: nelle frasi divenute famose, nella suggestione e nella creatività che ha fatto di Forrest Gump un capolavoro.

Diretto da Robert Zemeckis, il film ha ricevuto 13 nomination agli Oscar del 1995 portandone a casa 6 tra cui quello come Miglior Film, Miglior Regia e Miglior Attore Protagonista. Un film predestinato se si pensa che Tom Hanks non fu il primo attore a cui venne proposta la parte. Prima di lui furono contattati John Travolta, Bill Murray e Chevy Chase. Travolta rifiutò perché stava facendo Pulp Fiction (visti i risultati c'era comunque da capirlo). Alcune frasi pronunciate da Forrest Gump diventate famose:

- "Mamma diceva sempre: la vita è uguale a una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita!"

- "Mamma diceva sempre che dalle scarpe di una persona si capiscono tante cose, dove va, cosa fa, dove è stata"

- "Da quel giorno siamo sempre insieme Jenny e io, come il pane e il burro"

- "Stupido è chi lo stupido fa, Signore"

Mamma diceva sempre che i miracoli accadono tutti i giorni!



