Daniel Day Lewis, vincitore di tre Oscar: dalla storia con Isabelle Adjani al matrimonio con Rebecca Miller

Daniel Day Lewis è un attore britannico con cittadinanza irlandese, nato nel 1957. E' stato uno dei migliori attori di ogni tempo, vincitore di tre premi Oscar. Si è ritirato dalle scene dal 2017. Le statuette sono arrivate con Il mio piede di sinistro nel 1989, Il petroliere, pellicola del 2007 e Abraham Lincoln, film di Steven Spielberg del 2012.

Day Lewis è sposato dal 1996 con Rebecca Miller, conosciuta sul set de La seduzione del male, dalla quale ha avuto due figli: Ronan Cal (1998) e Cashel Blake (2002). In precedenza era stato legato sei anni (1989-1995) all'attrice francese Isabelle Adjani. Dopo la separazione, Adjani ebbe un figlio, Gabriel Kane (1995), che lui riconobbe come proprio. Tra i film di maggiore successo di Daniel Day-Lewis c'è Gangs of New York, con Leonardo Di Caprio.

