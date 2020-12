Kristin Scott Thomas, un matrimonio finito e tre figli. Il collega Hugh Grant la definisce "gelida"

30 dicembre 2020 a

Kristin Scott Thomas è una delle attrici più importanti in Inghilterra e in carriera ha ottenuto diversi premi internazionali. Ha ricevuto una nomination all'Oscar come migliore attrice e ai Golden Globe per la sua interpretazione nel film Il paziente inglese e una seconda nomination ai Golden Globe, vincendo agli European Film Award per Ti amerò sempre. Ha inoltre vinto un Premio Bafta come migliore attrice non protagonista per il film Quattro matrimoni e un funerale. Durante il soggiorno parigino incontra il medico François Oliviennes, con il quale si sposa nel 1987. Da questa unione sono nati tre figli: Hannah (1988), Joseph (1991) e George (2000). I due divorziano nel 2005.

Nei letti delle donne più in vista di Parigi: Bel Ami, storia di un seduttore

Hugh Grant, suo partner in Quattro matrimoni e un funerale, una volta ha dichiarato che l’attrice aveva un carattere gelido. Dopo il divorzio, ha frequentato uomini più giovani: ma dopo poco questa passione è svanita: "I ventitreenni? Credo che i giorni in cui risultavo affascinante per quella fascia di età siano finiti", e un po’ si incupisce. "Adesso voglio uomini adulti".

