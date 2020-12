L'Eredità, l'operaio e musicista Claudio fa il colpo da Squalo alla Ghigliottina: il suo bottino vola a 141.250 euro

30 dicembre 2020 a

L'operaio per professione e musicista per passione, Claudio, torna campione a L'Eredità e lo fa in grande stile. Nel quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna in onda tutti i giorni dalle 18,45, Claudio infatti ha conquistato il titolo di campione aggiudicandosi il Triello, e ha soprattutto fatto il colpaccio alla Ghigliottina. Nel gioco finale infatti Claudio si è presentato con un montepremi di 230.000 euro. Dopo le parole Bruto, Finanza, Attacco, Gigante, Remora il concorrente è rimasto con 115.000 euro. Ed è qui che ha avuto il guizzo. "Mi è scattato qualcosa con Remora, per me la soluzione è Squalo", ha affermato sicuro.

"Mi manca solo il collegamento con Bruto", ha aggiunto. Ma Flavio Insinna gli ha poi spiegato tutto: "Nel cartone Nemo il nome dello squalo è proprio Bruto. Tu, padre di due figli, forse ti sei addormentato durante quel cartone", ha scherzato il conduttore. Insomma, Claudio è riuscito a scovare la risposta esatta, aggiudicandosi 115.000 euro. A questi vanno aggiunti i 36.250 vinti con la parola Matti nella prima circostanza in cui il campione si era presentato alla Ghigliottina. Il totale del bottino di Claudio è 141.250 euro, ancora lontano da Massimo Cannoletta. Ma di certo la strada sembra quella giusta.

