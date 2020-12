30 dicembre 2020 a

a

a

Oroscopo del Corriere di giovedì 31 dicembre 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario. Ecco qui di seguito le previsioni per la giornata per i tre segni dello zodiaco d'aria.

GEMELLI

Se non stai attento all'energia che sprigioni oggi, ti accorgerai che tutto potrebbe rivoltarsi contro di te. Altre persone saranno testarde come te.

BILANCIA

Potrebbe non essere il giorno più adatto per relazionarsi con gli altri, ma come al solito, scoprirete che se si segue il flusso ci si può divertire.

ACQUARIO

Siate consapevoli delle vostre esigenze e sentitevi liberi di essere un po' egoisti. L'attenzione che ricevete è proporzionale ai vostri meriti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.