Oroscopo del Corriere di giovedì 31 dicembre 2020: Ariete, Leone e Sagittario. Ecco qui di seguito le previsioni delle stelle per i tre segni di Fuoco per la giornata.

ARIETE

Divertiti e non preoccuparti troppo delle conseguenze. Metti da parte la tua lista delle cose da fare per un po' e concentrati solo sullo svago.

LEONE

Altre persone potrebbero essere esigenti con te, quindi fai quello che puoi per compiacerle. Ma senza esagerare: non essere quello che non sei.

SAGITTARIO

Oggi hai bisogno di abbracci più grandi e più lunghi del solito. Una forza potente si muove nella tua vita e cerca di scuotere le cose.

