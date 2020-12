Oroscopo cinese 2021, tutta la sfortuna per un segno ma c'è anche chi sorride con soldi e amore. Le previsioni

30 dicembre 2020 a

Consultare gli astri per l'anno che verrà, in questo caso il 2021, è uno dei gesti cult anche per chi non crede che il proprio futuro sia determinato dalla stelle. Per gli appassionati di oroscopi è una liturgia quotidiana seguire gli astrologi e ai classici segni dello zodiaco, si aggiunge spesso anche l'oroscopo cinese per il 2021, l'anno che lascia alle spalle un 2020 nero per via della pandemia. Epidemia e Cina, due parole che sono andate di pari passo in questo 2020 che è agli sgoccioli, perché dalla Cina tutto è partito. Eccolo l'oroscopo cinese con previsioni sintetizzate da Telatrovoio. Qui segno per segno:

BUFALO: il 2021 sarà l’anno di questo segno ma, secondo l’astrologia cinese, l’anno del proprio segno porta sfortuna.

TIGRE: anche per questo segno l’anno che sta per iniziare non sarà molto fortunato ma si potrà sperare di vivere una relazione d’amore positiva.

TOPO: bisognerà rimboccarsi le maniche e scendere in prima linea, sia in campo sentimentale che nel lavoro.

CONIGLIO: l’anno che sta per iniziare causerà attesa in amore; per ritrovare una serenità affettiva e sentimentale importante, bisognerà aspettare ancora.

DRAGO: la sorte non sarà dalla parte di questo segno nell’anno che sta per iniziare; alcuni finiranno addirittura per credere nella sfortuna.

SERPENTE: arriveranno finalmente tante conferme che si aspettavano dal 2020, quando sono stati avviati progetti ai quali si teneva parecchio.

CAPRA: a settembre 2021 i nati sotto questo segno saranno baciati dalla fortuna in diversi settori, in particolar modo in quello finanziario, che porterà contratti;

SCIMMIA: l’amore andrà avanti bene e il lavoro porterà soddisfazioni anche se le spese aumenteranno nell’anno che sta per arrivare.

CAVALLO: ci saranno dei veri e propri colpi di fortuna inaspettati che porteranno il sorriso ai nati sotto questo segno.

GALLO: nell’anno che sta per iniziare chi è di questo segno dovrà fare particolare attenzione.

CANE: sarà importante aprirsi di più ai piaceri della vita e rilassarsi.

MAIALE: come sempre questo segno sarà compassionevole, generoso e diligente.

Secondo il calendario cinese, ad ogni anno corrisponde un animale dello zodiaco cinese, seguendo un ciclo di 12 anni; ciò significa che l’anno cinese del Bufalo, per esempio, si ripete ogni 12 anni. L’ultimo è stato nel 2009 e il prossimo sarà nel 2021.

Questo sarà l’anno del Bufalo, inizia il 12 febbraio 2021 (data del capodanno cinese) e termina il 31 gennaio 2022. Le persone nate sotto il segno del Bufalo (1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, e 2009 sono stati tutti anni del Bue) sono note per la loro diligenza, l’affidabilità, la forza e la determinazione.

