Nina Zilli, dall'amore con il collega Neffa a quello con il cestista Mancinelli: ora è fidanzata con Danti | Foto

Nina Zilli, il cui vero nome è Maria Chiara Fraschetta, è nata a Roma il 2 febbraio del 1980. E' una cantante e interpreti più apprezzate dal pubblico e non di rado è finita al centro del gossip. La prima storia d’amore nota della Zilli è stata quella con il musicista Riccardo Gibertini. Spesso i due facevano coppia anche sul palco. In seguito, per circa un anno, l’artista è stata insieme al collega Neffa, all'anagrafe Giovanni Pellino. E’ arrivato poi il cestista Stefano Mancinelli, poi il giovane pugile ed artista italo-egiziano Omar Hassan.

Attualmente Nina Zilli è fidanzata con il cantante e produttore Danti, conosciuto grazie al video della canzone Tu e d’io.

