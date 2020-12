Melissa Satta, smentito il nuovo flirt con Rivetti: "Non lo conosco e non andrei mai con una persona sposata" | Video

30 dicembre 2020 a

Melissa Satta non ci sta. Il settimanale Chi le ha attribuito un flirt con il rampollo Matteo Riveri. Altre fonti parlano del cugino Mattia. Insomma, voci che dimostrerebbero come la showgirl abbia ben presto dimenticato la storia con l'ex marito Kevin Prince Boateng. Voci che tuttavia Melissa Satta ha voluto smentire con forza in un video pubblicato in una storia su Instagram.

Melissa Satta smentisce il flirt con Rivetti

"Sono sconvolta - ha detto la showgirl - questa persona non la conosco neanche e non so chi sia. Ho sempre accettato il gossip su di me, ma questo è troppo. Sto passando un periodo difficile e sto cercando di proteggere mio figlio. Tra l'altro so che questa persona coinvolta nella voce è sposato e ha una famiglia. Non farei mai una cosa del genere. Ripeto, sono sconvolta e addolorata: è una notizia totalmente inventata".

