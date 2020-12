Marino Bartoletti, la moglie Carla morta in un incidente domestico: dal matrimonio le figlie Cristina e Caterina

30 dicembre 2020 a

Marino Bartoletti è uno dei giornalisti più apprezzati in Italia, sicuramente tra i più esperti. Sport, musica e tv sono gli argomenti in cui si è saputo distinguere negli anni. Per quanto riguarda la sua vita privata, nato a Forlì il 30 gennaio 1949, Bartoletti è stato sposato con Carla Brunelli (nata nel 1951) dal 1974 al 2016. Erano conosciuti come una coppia affiatata, fino a quando la moglie non è stata vittima di un terribile incidente domestico: l’autore tv e giornalista, rientrato a casa dal lavoro, ha trovato la consorte senza vita.

La 65enne era rimasta schiacciata da una porta elettrica. Con lei Bartoletti ha avuto due figlie: Cristina, attrice teatrale, e Caterina, scenografa, che gli hanno donato tre nipoti.

