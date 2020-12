Gianna Nannini, dalle dita della mano perse per un incidente in pasticceria al carcere durante una vacanza

30 dicembre 2020 a

Gianna Nannini è una rocker italiana, amatissima dal pubblico e che ha avuto il suo exploit all'inizio degli anni Ottanta. Per quanto riguarda la sua vita privata, anche Gianna, da ragazza, ha dovuto affrontare un brutto incidente, che ha cambiato il corso della sua vita: la Nannini infatti ha perso le falangi del medio e l’anulare della mano sinistra mentre aiutava i suoi nella pasticceria di famiglia. Le dita le rimasero incastrate nella macchina per i ricciarelli e furono ritrovati il giorno dopo, quando ormai era troppo tardi per poterli riattaccare.

Gianna Nannini, la figlia Penelope e la moglie Carla: "Ma in passato sono stata con otto uomini contemporaneamente"

"Cacciai un urlo terribile, la voce rauca mi è venuta allora. Poi svenni", ha confidato in una vecchia intervista. Sempre da ragazza è stata in carcere per tre giorni durante una vacanza in Grecia, diede un pugno a un poliziotto. Una vita fatta anche di eccessi: "Ho provato tutte le droghe, tranne l'eroina", ha confidato in passato.

