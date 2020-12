Oggi è un altro giorno, Serena Bortone all'oroscopo 2021 di Simon and The Stars: "Voglio solo sapere se trovo il fidanzato", l'astrologo risponde in diretta tv| Video

30 dicembre 2020 a

"Voglio solo sapere se trovo il fidanzato". La domanda che non ti aspetti la fa a bruciapelo Serena Bortone in diretta tv. La conduttrice del programma Oggi è un altro giorno in onda su Rai1, interrompe l'astrologo Simon and the stars che sta illustrando ai telespettatori della rete ammiraglia Rai, l'oroscopo 2021 del segno zodiacale della Vergine. Il segno di Serena Bortone.

Doppio colpo per l'amato astrologo volto televisivo che riesce a far sapere ai fan che Serena è single e cerca amore. Nata l’8 settembre 1970 sotto il segno della vergine, Serena ha fatto la domanda inattese e molto diretta senza stupire l'interlocutore. Simon and the stars ha rassicurato la conduttrice che, nei prossimi mesi, potrebbe incontrare una persona speciale che potrebbe conquistare il suo cuore portando importanti novità nella sua sfera sentimentale. Nuovo amore in vista, insomma.





Secondo Simon and the stars, infatti, il 2021 della Vergine inizierà con un incontro e potrebbe concludersi con un matrimonio. “Non esageriamo ora”, è stata l’ironica risposta della Bortone..



