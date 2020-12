Melissa Satta, il nuovo compagno è un rampollo Rivetti: Matteo o il cugino Mattia? Galeotta la cena con Renzo Rosso

30 dicembre 2020 a

Melissa Satta si è da poco separata con il marito Kevin Prince Boateng. Con l'ex Milan e Barcellona, la showgirl classe 1986 ha avuto il figlio Maddox. La rivista Chi nel suo nuovo numero ha scritto di un nuovo compagno della Satta, Matteo Rivetti. Si tratterebbe del figlio di Carlo, l’ex proprietario del marchio Stone Island da poco acquistato da Remo Ruffini, ad di Moncler, per la cifra astronomica di 1,5 miliardi di euro. Altre fonti parlano però di Mattia Rivetti, cugino di Matteo, come nuovo partner della Satta. I due si sarebbero conosciuti ad una cena organizzata dall’amico comune Renzo Rosso e dalla moglie Arianna Alessi e da allora pare siano diventati inseparabili.

Non è ancora chiaro esattamente quando sia scoccata la scintilla ma secondo fonti ben informate sembrerebbe che i due facciano coppia fissa da qualche mese. Per ora la neo coppia non ha voluto rendere pubblica la notizia e non sono presenti foto dei due insieme. Melissa Satta sarebbe intenzionata infatti a fare le cose con calma soprattutto per il bene del figlio Maddox. I due innamorati sono coetanei ed entrambi abitano a Milano. Quando Melissa uscirà allo scoperto vedremo se il nuovo compagno sarà Matteo o Mattia Rivetti.

