Ascolti tv martedì 29 dicembre, trionfo Rai con Biancaneve: bene anche Brignano. Sul podio lo speciale Le Iene

Altro trionfo per i film sulle favole di Walt Disney. Dopo Cenerentola e La bella e la bestia, anche Biancaneve, il film del 2012 con Lily Collins, Julia Roberts e Armie Hammer trasmesso martedì 29 dicembre da Rai1, è stato il programma più visto della prima serata televisiva, con 4.455.000 spettatori e il 18.5% di share. Al secondo posto, su Rai2, Un’ora sola vi vorrei per le feste, lo show di Enrico Brignano, con 2.068.000 spettatori e l’8% di share. Terzo piazzamento, su Italia1, per lo Speciale Le Iene: Un anno di Covid, con 1.858.000 spettatori e il 10.9% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: Speciale Viaggio nella Grande Bellezza: Nativity su Canale5 (1.720.000 spettatori, share 7.9%), Maria Teresa su Rai3 (1.024.000 spettatori, share 4%), Selvaggi su Rete4 (902.000 spettatori, share 3.6%), I Magnifici Sette sul Nove (744.000 spettatori, share 3.3%), Sabrina su La7 (712.000 spettatori, share 3%), Il Bacio di Mezzanotte su Tv8 (630.000 spettatori, share 2.5%). Complessivamente le reti Rai hanno prevalso su quelle Mediaset sia in prima serata che nelle 24 ore, mentre Mediaset ha avuto la meglio in seconda serata.

