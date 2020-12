Oroscopo 2021, Paolo Fox in tv il 31 dicembre svela amore, lavoro e fortuna dei segni zodiacali. Le anticipazioni dell'astrologo

30 dicembre 2020 a

a

a

E' uno dei classiconi di fine anno: Paolo Fox in tv. Il noto astrologo torna con il suo Oroscopo 2021. Le sue previsioni segno per segno arriveranno domani, giovedì 31 dicembre, durante il programma di Rai2 che lo ospita: "I Fatti Vostri". Amore, fortuna, lavoro: Fox darà i dettagli delle sue previsioni per il pubblico.

Oroscopo 2021, Mauro Perfetti e le previsioni segno per segno: Sul premier Conte: "Attraversa un fiume in piena". L'astrologo e il presagio su Papa Francesco

Lo speciale sugli astri comincerà domani a partire dalle 11.50 con Giancarlo Magalli e i suoi ospiti. Paolo Fox ha già fornito qualche anticipazione. Per gli Ariete sono in arrivo ottime notizie nei primi mesi dall'anno. Conferme in amore per il Toro, mentre i Gemelli potrebbero avere incontri importanti. I Cancro dovranno rimettersi in gioco. Scelte determinanti per gli appartenenti al Leone e alla Vergine. Anno positivo per gli Scorpione e prudenza per i Sagittario e i Capricorno. Aprile complicato per gli Acquario e anno fertile per i Pesci.

Ma il resto, il grosso, Paolo Fox lo riserva ai fan per domani davanti alla tv, dove risulta uno degli esperti più amati.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.