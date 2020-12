Alberto Matano, dalla lite con Lorella Cuccarini alla fidanzata misteriosa e i tre nipoti: "Non sono gay"

30 dicembre 2020 a

Alberto Matano è uno dei giornalisti più apprezzati della tv italiana. Classe 1972, nato a Catanzaro, dopo essere stato mezzobusto del Tg1, dal 2019 conduce La vita in diretta, sempre su Rai1. Lo scorso anno al fianco di Lorella Cuccarini, con la quale ha avuto una forte diatriba a fine stagione. La showgirl ha accusato Matano di essere "maschilista". I rapporti tuttavia sembrano essere tornai alla normalità. Matano ha un profilo Instagram piuttosto seguito: con quasi 150mila followers è uno dei conduttori più di successo sui social. Sempre dal 2019 è custode ufficiale del tesoretto di Ballando con le stelle in onda su Rai1.

Per quanto riguarda la sua vita privata, il giornalista è riservatissimo e tiene molto alla sua sfera personale. Matano in passato ha negato di essere omosessuale: "Non lo sono, ma voglio essere giudicato per la mia professionalità", ha spiegato in una vecchia intervista. E' andato vicino a essere padre, sempre negli anni passati: "C’è stato un momento in cui ci sono andato molto vicino, ma ero molto giovane. Poi non è più capitato. Forse, ai tempi, sarei riuscito a fare del mio meglio, mentre oggi, con i ritmi che ho, sarebbe sicuramente più difficile", ha sottolineato. Matano avrebbe comunque una fidanzata, ha tuttavia tre nipoti, figli dei suoi fratelli, a cui è molto legato. Alcuni amici inoltre hanno rivelato come il giornalista sia molto bravo a cucinare la pasta "cacio e pepe".

