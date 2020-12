Oroscopo 2021, Branko vede un anno con la "Luna guerriera": nuovo colpo di scena. L'astrologo aveva previsto pandemia e vaccino: la profezia

30 dicembre 2020 a

a

a

Branko è il veterano, il padre degli astrologi italiani. Noto personaggio televisivo, Branko aveva previsto tutto nel 2020 quando altri colleghi erano andati fuori strada. Mica facile eh, solamente tratteggiare una pandemia. Branko, sloveno di nascita, è riuscito invece in una sorta di "profezia". Dove gli altri hanno fallito, lui è riuscito. Per questo molti ricorrono alle sue previsioni astrologiche per il 2021, le previsioni dell'astrologo che "aveva previsto tutto". Una bella lezione ai colleghi, pare di capire, almeno a leggere il libro delle previsioni del 2021 dal titolo eloquente "L'unico che aveva previsto tutto". Arriviamo al punto del 2021 e su cosa succederà ai segni zodiacali, passando per ciò che aveva predetto nel 2019 per l'anno 2020. La profezia eccola: "Serpeggerà una nuova e mai provata agitazione il primo giorno di primavera, ingresso di Saturno in Acquario. Il suo influsso sarà diretto in particolare al sociale e alla politica (parlamento, ministri, legislatura e dintorni). Qualcuno cadrà: il colpo di scena nasce con Saturno contro Urano in Toro, una quadratura astrale verificatasi ultimamente prima della Seconda guerra mondiale". Branko aveva anche scritto che all'inizio dell'anno "in un campo in particolare l'uomo darà prova del suo immenso ingegno: la matematica, le scienze, la ricerca medica e astrofisica". E così è arrivato in tempo record il vaccino anti Covid.

Oroscopo 2021, Branko prevede "una miniera d'oro": il segno che diventerà ricco. Ecco il nuovo anno di follia secondo l'astrologo della profezia del "disastro"

Vediamo se ci prenderà anche nel 2021, Branko. Attenzione che c'è il colpo di scena. Per l'Ariete prevede un anno finalmente "normale", per il Toro il 2020 si apre con tanta voglia di amare e di mettere in campo idee creative mentre i Gemelli - a dire ancora dell'esperto - inizieranno i dodici mesi con freschezza e ottimismo. Il Cancro, invece, il giorno dell'Epifania si libererà finalmente della baraonda del 2020. "Stelle calde" per il Leone. Vergine motivata nei primi giorni del 2021, esattamente attorno al 4 gennaio; anche per la Bilancia il 6 gennaio segnerà la fine dei patimenti degli ultimi anni, lo Scorpione si godrà l'intimità e il relax.

"Il nuovo anno verrà affrontato da veri centauri", scrive Branko a proposito del Sagittario, mentre il Capricorno potrà godere degli effetti positivi di Venere. Bene i segni d'aria come l'Acquario, i Pesci "volano»"dopo Capodanno.

Branko ormai ha fama mondiale e si spinge fino agli Stati Uniti tanto da prevedere che il neo presidente Joe Biden sarà sorpassato dalla sua vice, Kamala Harris. "Una furia questa Luna marziana, guerriera, vivace, impulsiva, ma con un'infinita fiducia nella propria forza e capacità, agisce seguendo l'impulso senza riguardi nei confronti dell'ambiente circostante. Donna di potere nata", se lo dice Branko. Non resta che attendere.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.