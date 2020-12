Lino Banfi, la fuitina e i figli con la moglie Lucia: la donna ora ha l'Alzheimer. "Mai gelosa neanche di Edwige Fenech"

30 dicembre 2020 a

Lino Banfi (vero nome Pasquale Zagaria) è sicuramente uno degli attori più amati dal pubblico italiano. E' sposato dal 1962 con Lucia Lagrasta. La cerimonia si è tenuta il 1 marzo del 1962 e da allora sono inseparabili. "Ci sposammo scappando da tutti e senza soldi", ha rivelato in una vecchia intervista. Banfi ha poi raccontato di essersi innamorato di sua moglie con un colpo di fulmine. Ora la moglie è malata di Alzheimer ma Lino Banfi non l'ha mai abbandonata.

La loro relazione è nata con la classica fuitina, all’epoca escamotage per liberarsi da vincoli e imposizioni in famiglia. Lucia non sarebbe mai stata gelosa, nemmeno di Edwige Fenech, con cui Banfi ha recitato a lungo. L’attore ha due figli: Walter Zagaria e Rosanna Zagaria, attrice che ha recitato spesso accanto al padre sia al cinema che in tv. La donna ha sconfitto un cancro.

