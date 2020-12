Serena Bortone, dall'esibizione dei Queen a Londra vista dal vivo al serpente per la sorella di Michael Jackson

30 dicembre 2020 a

Serena Bortone è una delle giornaliste più apprezzate dal pubblico fedele di Rai1. Nata a Roma l'8 settembre 1970, sotto il segno zodiacale della Vergine, la Bortone ha studiato a Londra in giovinezza, erano gli anni Ottanta e quella fase di vita resta ancora uno dei suoi più bei ricordi. Uno dei momenti più indimenticabili di quell’esperienza? "Aver fatto parte del pubblico del mitico Live Aid, potendo così assistere all’esibizione dei Queen", ha confidato in una vecchia intervista.

Oggi è un altro giorno, Serena Bortone sgrida lo staff in diretta tv durante l'intervista con Valeria Marini | Video

Nel 2010 ha creato il programma Agorà. Durante la gavetta, le venne persino chiesto di portare un serpente vero negli studi per la sorella di Michael Jackson. Ama lo sport ed è appassionata soprattutto di yoga. Per quanto riguarda la sua vita privata, la Bortone è riservatissima e non è dato sapere se sia sposata o abbia dei figli.

