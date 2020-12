Oroscopo 2021, Simon and The Stars vede soldi e lavoro: "finalmente la svolta". Ecco il segno che sbanca nel nuovo anno

29 dicembre 2020 a

Oroscopo 2021, che anno sarà ce lo dice uno degli esperti più conosciuti anche dal pubblico televisivo: Simon & The Stars. Il noto astrologo è stato ospite della puntata di Oggi è un altro giorno su Rai1, del 29 dicembre 2020, nella quale ha spiegato ai telespettatori cosa succederà nel 2021. Un segno fortunato sarà il Toro che per Simon andrà incontro all'anno della consacrazione, soprattutto sul lavoro. Attenzione al segno che secondo l'astrologo è al primo posto, Bilancia: "Grande protagonista del 2021. Momento in cui finalmente si espongono di più. Hanno costruito una maggiore sicurezza. Se hanno delle idee folli deve insistere perché avrà la meglio. Anno importante per il lavoro grazie a Giove e Saturno”. Anno della rivincita per il Sagittario.

Eccoci all'Ariete: "Voglia di osare il prossimo anno e i nati del segno ritrovano anche la capacità di spaziare. Finalmente levano via il freno a mano."

Bene anche gli altri due segni di Terra: Vergine e Capricorno. Nuove sfide per la Vergine all’insegna della ricreazione e della riorganizzazione, mentre il Capricorno “viene da tre anni con il coltello tra i denti” e per lui è arrivato il momento di buttare via la corazza e fare cose nuove mettendosi in discussione tirando fuori il talento inespresso.

Per i nati sotto il segno dello Scorpione, saranno pronti a mettere radici nel 2021 acquistando casa o cambiando città in cui stabilire la propria famiglia, sarà l'anno giusto.

Per il Leone il 2021 sarà con Saturno e Giove in opposizione, ma questo cielo riaccenderà nei nati sotto questo segno il fuoco che sentono dentro di natura. Dopo tre anni di attese e rinvii, i Leone ritroveranno il loro ruggito riuscendo a cambiare molti aspetti della propria vita, sia nel lavoro che in amore. Per molti potrà essere l’anno di un matrimonio o di un impegno più formale, ma potrebbe essere anche l’anno per chiudere definitivamente una storia che è andata avanti per inerzia.

Acquario: anno fortissimo che permetterà a tutti i nati sotto questo segno di dare inizio ad una nuova vita eliminando tutto quello che è superfluo. In amore, voglia d’impegnarsi totalmente con la costruzione anche di una famiglia.

Simon & The Stars spiega poi che il 2021 provocherà un vero e proprio subbuglio tra i segni d’acqua e, in particolare per Scorpione e Pesci che si troveranno a fare i conti con la loro voglia di autonomia. In particolare, proprio per lo Scorpione, le previsioni parlano di quella che l’astrologo chiama “una spinta decisiva ad attraversare il Mar Rosso” per lasciarsi alle spalle quelle che sono state situazioni poco rassicuranti e un po’ stantie andando così verso la vita diversa che da tempo state cercando.

Per il Cancro è arrivato il momento di costruire una sicurezza in se stessi, arriverà finalmente un momento in cui il clima sarà disteso, si potrà smettere di combattere e si potrà guardare oltre.

I Gemelli dopo un periodo molto duro e faticoso e quello che è stato di rodaggio per modificare avventure e modi di essere, una volta vinte paura e resistenze, qualsiasi meta sarà a portata di mano: ora rimettersi in viaggio, serve prontezza.

