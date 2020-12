Sanremo 2021, Achille Lauro ospite fisso: "Porterò sul palco cinque opere d'autore"

29 dicembre 2020 a

Prepariamoci a uno spettacolo nello spettacolo. Achille Lauro torna dove tutto è nato, un anno fa, al Festival di Sanremo 2021 numero 71. Non come concorrente, ma da ospite fisso. "Farò parte del festival portando in scena cinque quadri, cinque opere d'autore" ha scritto su Instagram.

Nell'edizione 2020, lo scorso febbraio, alla quale Achille Lauro ha partecipato in gara con Me ne frego, forte era l'attesa di ogni sua apparizione e ripagata da invenzioni geniali: la prima apparizione "ispirata" a San Francesco, poi Elisabetta I Tudor, il bacio sulle labbra scambiato con Boss Doms, musicista produttore e suo storico collaboratore, il look ispirato a David Bowie. Tra un paio di mesi cos'altro si inventerà?

