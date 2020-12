Stefano Bettarini: "Sono in causa con il Grande Fratello Vip e non vengo più chiamato ai programmi"

29 dicembre 2020 a

Stefano Bettarini non ha ancora mandato giù la squalifica dal Grande Fratello Vip 5. La sua avventura nel reality show in onda su Canale5 e condotto da Alfonso Signorini è durata pochissimi giorni. L'ex calciatore più volte nelle scorse settimane ha manifestato il proprio disappunto per il provvedimento nei suoi confronti, a suo giudizio sproporzionato.

Ma nelle ultime lo scontro tra Bettarini e il GF Vip è diventato ancora più duro. Al sito Isa e Chia ha svelato: "Sono in causa con il GF, come vedete non sono stato e non sarò più chiamato nei programmi. Le verità sono scomode se escono quando ci sono giochi di potere". Bettarini ha poi aggiunto una storia su Instagram in cui sottolinea la vittoria, nella gara degli ascolti, de La Bella e La Bestia a confronto con il GF Vip.

