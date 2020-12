Cesare Bocci, il Viaggio nella Grande Bellezza è anche nell'amore: chi è la moglie Daniela Spada, dalla malattia alla serenità

29 dicembre 2020 a

Cesare Bocci è il protagonista del "Viaggio nella grande bellezza" in onda su Canale 5 martedì 29 dicembre 2020. Eh sì che lui è un attore di alto livello ma non solo i fan lo apprezzeranno in questo viaggio da conduttore, un Cicerone in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset alla scoperte delle bellezze della storia e dell'arte d'Italia. Dietro la bravura e serenità dell'attore conosciuto al grande pubblico per essere il Mimì Augello della serie Tv Il Commissario Montalbano, c'è una famiglia solida e un grande amore.

La moglie dell'attore marchigiano (classe 1957, è di Camerino), c'è la moglie Daniela Spada. Una donna riservata sempre al fianco di Cesare. Qualche foto social in coppia e una storia da vivere sempre in maniera intensa lontano dai riflettori.

Nel 2000 è nata la figlia Mia, una grande gioia e subito dopo il parto Daniela è stata colpita da un gravissimo ictus ed è rimasta in coma per circa 20 giorni. Si è rimessa completamente col compagno Cesare sempre al suo fianco in periodi di difficoltà e sofferenza. Un periodo superato e stasera si godranno assieme questa attesa puntata alla sacoperta degli angoli splendidi e segreti d'Italia.

