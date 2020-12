Maria Teresa, la storia vera della regina che fondò gli Asburgo-Lorena e l'amore per Francesco Stefano

29 dicembre 2020 a

Maria Teresa d'Asburgo, figlia primogenita di Carlo VI d'Austria, è la protagonista del film storico, diviso in due parti, in onda stasera 29 dicembre 2020 in tv su Rai3. Una storia vera di una regina, la prima della storia austriaca, che da fanciulla si rivelò ribelle e determinata. Innamorata da sempre del duca di Lorena, Francesco Stefano, non si dà per vinta finché non le viene concesso di sposarlo, ma nonostante l'intensità del suo amore, la giovane non dimentica di dedicarsi, con un interesse e un accanimento inusuali per una donna dell'epoca, agli studi di storia politica, che le consentiranno di regnare per quarant'anni. Insieme al marito fu fondatrice del casato degli Asburgo-Lorena, la dinastia che resse le sorti dei domini austriaci fino alla prima guerra mondiale. Fu madre degli imperatori Giuseppe II e Leopoldo II, nonché di Maria Antonietta, regina di Francia, e Maria Carolina, regina di Napoli e Sicilia.

