Julia Roberts, l'amore con Daniel e tre figli. Un matrimonio durato due anni, chi è il cantante suo primo marito

29 dicembre 2020 a

a

a

Julia Roberts, autentica star del cinema, è la "zia d'America" per gli statunitensi. Nata in Tennessee, 53 anni, dopo la commedia romantica "Pretty Woman" (1990) è diventata un'icona e per un decennio l'attrice più pagata al mondo. Numerose le pellicole di successo: "A letto con il nemico" (1991), "Il matrimonio del mio migliore amico" (1997), "Notting Hill" (1999), "Se scappi, ti sposo" (1999), "Ocean’s Eleven" (2001), "Ocean’s Twelve" (2004). E poi ancora "Mangia prega ama" (2010), Biancaneve (2012) in onda stasera 29 dicembre 2020 in tv su Canale5, e "Wonder" (2017). Sex symbol, nominata tra le 100 donne più attraente di tutti i tempi, Julia è stata sposata dal 1993 al 1995 con il cantante country Lyle Lovett. Dal 2002 è sposata con Daniel Moder, cameramen e direttore della fotografia più giovani di due anni: la coppia ha avuto tre figli: Hazel Patricia, Phinnaeus Walter ed Henry.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.