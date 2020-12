29 dicembre 2020 a

Oroscopo del Corriere di mercoledì 30 dicembre 2020: Cancro, Scorpione e Pesci. Le previsioni delle stelle, che pubblichiamo qui di seguito, per la giornata per i tre segni dello zodiaco d'acqua.

CANCRO

Accettate i vostri senti-menti ma non lasciate che prendano il sopravvento. Affrontate ogni cosa con ottimismo e andrà tutto per il meglio.

SCORPIONE

Se continuate a pensare a una persona speciale, perché non glielo dite? A volte basta poco per essere felici e trovare l’amore.

PESCI

Ci sono momenti in cui vi sembra di non saper spiegare cosa sentite dentro di voi. Pazientate e cambiate strategia per ottenere attenzione.

