Oroscopo del Corriere di mercoledì 30 dicembre 2020: Toro, Vergine e Capricorno. Ecco le previsioni delle stelle per la giornata per i tre segni dello zodiaco di terra per questa giornata.

TORO

Non rimanete in attesa di un cambiamento con le mani in mano. Dovrete essere voi a cercarlo per poi accoglierlo con le braccia aperte.

VERGINE

Se avete delle passioni nel cassetto abbandonate, questo è il momento gusto per rispolverarle. Vi riserveranno non poche soddisfazioni.

CAPRICORNO

Vi sentite pronti per affrontare nuove sfide, ora che vi siete riposati un po’. Bene! In futuro dovrete affrontare qualche battaglia.

