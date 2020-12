29 dicembre 2020 a

Oroscopo del Corriere di mercoledì 30 dicembre 2020: Ariete, Leone e Sagittario. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle per la giornata per i tre segni dello zodiaco di terra.

ARIETE

Se non trovate un equilibrio con voi stessi, non potete pretendere che il resto sia ben equilibrato. Calmatevi e alleviate le vostre ansie.

LEONE

Per agire al meglio, il vostro obiettivo dev’essere chiaro. Basta solo un po’ di concentrazione in più e lucidità al momento giusto.

SAGITTARIO

Se il vostro unico pensiero sono i chili che avete preso in questi giorni, andate in palestra o fate una bella passeggiata per smaltire.

