Enrico Brignano, l'amore con Flora e la piccola Martina. Un matrimonio finito nel 2013, chi è la prima moglie

Enrico Brignano è ormai uno dei volti di riferimento della televisione. Lo showman - comico, cabarettista, attore e regista - stasera 29 dicembre 2020 in tv su Rai2 con lo spettacolo "Un'ora sola Vi vorrei - Per le Feste" - ha 54 anni ed è fidanzato con l'attrice e conduttrice Flora Canto da cui ha avuto Martina nel 2017. Una coppia molto affiata, protagonista dello show in onda questa sera, e che si è già fatta apprezzare ad "Affari Tuoi Viva gli Sposi".

Brignano alle spalle ha il matrimonio con la ballerina Bianca Pazzaglia nel 2008, finito poi nel 2013, una donna molto riservata che non appare sui social. Nato a Roma, tifosissimo della Lazio, Brignano è cresciuto nell'Accademia per giovani comici creata da Gigi Proietti e infatti al funerale del maestro era in prima fila

