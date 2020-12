Oroscopo 2021, Branko prevede "una miniera d'oro": il segno che diventerà ricco. Ecco il nuovo anno di follia secondo l'astrologo della profezia del "disastro"

29 dicembre 2020 a

Oroscopo del 2021, giusto e comprensibile consultarlo. E' ormai alle porte. Eccoci quindi all'astrologo che aveva previsto "il disastro" del 2020. Mica facile riuscirci per chi doveva finire per predire un anno così terribile. Lui è Branko, quello della profezia dei "disastri", appunto. Noto al pubblico televisivo e dei social, Branko per il 2021 vede "l'anno del maestrale". Una affermazione di positività, che sta a significare come il periodo maligno sia alle spalle e che per tutti i segni si aprono nuove possibilità. Branko interroga le stelle e dà le sue previsioni per i 12 segni zodiacali. In particolare per uno di questi prevede ricchezza, una autentica "miniera d'oro economica". Sta parlando del Sagittario. Branko prevede un anno buono per i Pesci fatto anche di viaggi (in un momento così roba quasi impensabile, ad oggi), pieno di novità positive per l'Ariete, di vittorie per il Cancro e di libertà per l'Acquario perché questo sarà anche un anno di follia per tutti dopo tanti sacrifici. Andiamo nei dettagli delle previsioni che ha riportato liberoquotidiano.it .

Ariete

Si prevede un anno ricco di eventi. Ogni situazione deve essere affrontata con creatività e molte opportunità arriveranno nella tua vita. In salute ci saranno alcuni dolori muscolari dovuti a preoccupazioni eccessive. D’altra parte, sarà un anno ideale per costruire o acquisire immobili ricchi di opportunità di investimento.

Toro

Il Toro sperimenterà molti cambiamenti nel 2021 per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la routine quotidiana. L’anno rappresenterà una fase di stabilità, perseveranza e perseveranza, dove verranno prese importanti decisioni per raggiungere il successo desiderato. In salute, dovresti fare esercizi e dieta, rilassare le tensioni ed essere consapevole di un membro della famiglia malato.

Gemelli

Sfortunatamente, il 2021 sarà un momento in cui prendere decisioni difficili sul posto di lavoro e nelle relazioni. Dovresti stare attento tutto l’anno per quanto riguarda le spese, ma sarà un anno ideale per attività come yoga, meditazione, arte e qualsiasi lavoro che abbia a che fare con creatività e fantasia.

Cancro

Il cancro dovrà fare molti sacrifici nel 2021 per poter portare a termine i tuoi progetti posticipati, diventare indipendente, finire gli studi o qualsiasi altra attività produttiva. È un momento di lotta, ma il 2021 sarà un periodo di molte vittorie. Avrai qualche disagio fisico che con lo sport e una dieta migliore si risolveranno.

Leone

Entro il 2021 Leo romperà la routine. Incontrerai nuove persone e il tuo comportamento sociale sarà imprevedibile, prendendo decisioni impulsive che potrebbero avere conseguenze indesiderabili. Mantieni la calma in ogni momento, non mangiare troppo e fai attenzione allo zucchero, ma non arrivare all’estremo di ferirti nemmeno con l’esercizio.

Vergine

La Vergine potrà essere padrona del proprio destino nel 2021. Verrai ad affrontare tutti i tuoi problemi e realizzerai tutti i tuoi obiettivi. Un’energia incredibile che ti riempirà di speranza e di fede che ti accompagnerà durante tutto l’anno. Tuttavia, dovresti prenderti cura della tua salute per qualsiasi disagio alle vie urinarie ed è meglio visitare un medico.

Bilancia

Per la Bilancia, il 2021 sarà un anno pieno di cambiamenti che richiederanno anche del tempo per muoversi. Cercherai la natura per sfuggire al rumore e all’inquinamento. Ricorda che la tua salute è importante e non dovresti programmare alcun intervento chirurgico o prendere una decisione importante alla leggera.

Scorpione

Lo stato mentale dello Scorpione sarà più metodico e disciplinato nel 2021. L’anno sarà caratterizzato da una calma e serenità di cui avranno bisogno per chiarire ogni situazione personale che necessita di una soluzione. Prenditi cura del tuo fegato, il tuo stato d’animo sarà la chiave per affrontare qualsiasi problema di salute.

Sagittario

Grande anno per il Sagittario. Ci sarà una miniera d’oro economica con grandi profitti e remunerazioni per diverse attività economiche. Certo, dovresti gestire i tuoi soldi in modo responsabile durante il primo trimestre dell’anno, soprattutto per quanto riguarda le spese per non sprecare la tua prosperità.

Capricorno

Nel 2021 i tuoi progetti più ambiziosi potranno realizzarsi, ma prima ci sarà un periodo molto difficile. Avrai la tendenza a soffrire di dolori reumatici, problemi alle ossa o al ginocchio. Fai attenzione alla tua dieta e vai dal medico se riscontri un problema prima che peggiori.

Acquario

L’Acquario attraverserà periodi incredibili di rinnovamento e innovazione nel 2021. Ci saranno momenti di indipendenza e libertà in periodi importanti, quindi devi mantenere la calma di fronte a qualsiasi minaccia per la tua salute. Fai attenzione ai problemi di cuore e circolazione.

Pesci

Per i Pesci, il 2021 sarà pieno di una serie di situazioni favorevoli per quasi tutti i loro affari. Sarà un anno favorevole per i viaggi e si consiglia di risolvere le questioni legali per realizzare piani di imprenditorialità. In salute, si raccomanda di non bere eccessivamente e di fare molta attenzione con i farmaci.

