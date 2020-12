Ascolti tv lunedì 28 dicembre 2020, La bella e la bestia intramontabile su Rai1 vince la gara sul Grande Fratello vip

29 dicembre 2020 a

Gli ascolti tv di lunedì 28 dicembre 2020, li vince Rai1 che batte Il Grande Fratello Vip su Canale 5 nonostante un risultato di pubblico notevole per il reality condotto da Alfonso Signorini e che ha visto come ospite Maria De Filippi.

E' un classico Disney in live action, La bella e la bestia a salire sul podio della prima serata dopo le vacanze di Natale con gli italiani davanti alla tv. Il film con Emma Watson sfiora i 5 milioni di spettatori netti. Il GfVip 5 arriva comunque a una quota notevole di spettatori: 3.6 milioni e il 20.2% di share.

La Bella e la Bestia segna per l'esattezza 4.819.000 spettatori pari al 20% di share, il Grande Fratello Vip 5 realizza 3.663.000 spettatori col 20.2% di share. Terzo gradino del podio per Quarta Repubblica su Rete4 che ha realizzato 1.284.000 spettatori netti per il 5.8% di share.

Il quarto programma più visto è la conclusione della trilogia di Cristopher Nolan su Italia1: Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno con Christian Bale e Tom Hardy è stato visto da 1.210.000 spettatori netti per il 5.6% di share. I

l film Pixels con Adam Sandler, in onda su Rai2, ha totalizzato 1.109.000 spettatori pari al 4.3% di share. Anche la comicità cult funziona in questo lunedì. Su Nove The Best of Aldo, Giovanni e Giacomo ha raccolto 987.000 spettatori con il 4%. Su Rai3 per la miniserie Maria Teresa 2 è stato visto da 905.000 spettatori pari ad uno share del 3.4%. Su La7 Atlantide – Pantani, vita e morte di un pirata ha fatto registrare 411.000 spettatori con uno share del 2%. Das Boot fa il suo esordio in chiaro su Tv8: 219.000 spettatori con lo 0.9%.

