Grande Fratello vip 5, Antonella Elia ed Elisabetta Gregoraci il video della lite in diretta tv del 28 dicembre: "Gatta in calore, dici stupidaggini"

Accesa lite Gregoraci-Elia nella puntata del Grande Fratello Vip 5, trasmessa il 28 dicembre su Canale 5. Le due erano presenti in studio, occasione magari per Antonella Elia (opinionista della trasmissione), per scusarsi con la showgirl definita "gatta in calore" quando era concorrente.

Scuse? Come no. "Per venti puntate, Antonella - dice a un certo punto Elisabetta Gregoraci - è andata sempre molto strong su di me. Io da parte tua non ho mai sentito dire scusa. Questo ti volevo dire. Hai detto a Samantha che le parole hanno un peso. A me hai detto cose gravi".

Antonella rincara: "Gatta in calore, gatta morta non mi sembrano cose forti. Una che si struscia dalla mattina alla sera a un uomo, per me è una gatta in calore. Io non mi struscio su Pupo dalla mattina alla sera. Tu ti strusci". La replica è piccata: "Complimenti che lo ribadisci. Ho un figlio che mi guarda. Lo dovevo dire, ce l'avevo qua.Le parole hanno un peso, bisogna dosare le parole. Ha usato delle parole più volte molto pesanti. Visto che ha un ruolo importante, ha esagerato. Punto". Elia senza tentennamenti: "Hai dovuto dire questa stupidaggine, ora stai meglio".

