Oroscopo 2021, Paolo Fox: "amore, alcune coppie si lasceranno a settembre". Ecco il segno che trema

Ma che 2021 sarà. Se lo dice Paolo Fox c'è come minimo da ascoltarlo. Lasciamo perdere ciò che è successo nel 2020, con qualche previsione apparsa sgangherata per l'arrivo della pandemia (chi poteva immaginarla) e poi come dice lo stesso Fox non è una scienza l'astrologia, ma si tratta di previsioni appunto.

Chi vuol ascoltare ascolti (in questo caso legga). Amore, lavoro, famiglia e fortuna ecco quello che succederà secondo il seguitissimo e amato astrologo. Si parte dall'Ariete, segno di fuoco che godrà di buone notizie a febbraio e aprile, per proseguire col Toro segno di terra che vedrà la prosecuzione delle storie diventate importanti dei mesi precedenti, fino ai Gemelli, segno d'aria con le relazioni che nasceranno in febbraio che diventeranno molto intriganti. Qui di seguito i dodici mesi dei segni secondo Fox, da liberoquotidiano.it



CANCRO: in estate avranno l’appoggio incondizionata di Giove. Il consiglio è quello di allargare il loro giro di conoscenze. Devono rimettersi in gioco in amore.

LEONE: gli incontri saranno favoriti soprattutto a maggio. L’amore tornerà protagonista già a partire da aprile. Luglio sarà un mese interessante.

VERGINE: il prossimo anno gli incontri risulteranno essere molto interessanti. C’è chi riuscirà a fare il grande passo. Bene Plutone e Venere.

BILANCIA: Venere tornerà a proteggere i sentimenti nel 2021. Emozioni importanti attorno al mese di maggio.

SCORPIONE: anno positivo grazie a diversi al favore della Luna, di Giove e il Sole. Queste stelle risveglieranno emozioni sopite.

SAGITTARIO: nel 2021 avranno possibilità di conoscere gente nuova e interessante. Attenzione a giugno, mese caotico. A luglio un lavoro verrà riconfermato.

CAPRICORNO: alcune coppie si lasceranno a settembre. Nel 2021 dovranno essere più saggi del previsto. Le storie saranno più importanti ad agosto.

ACQUARIO: i single desidereranno gli amori trasgressivi. Giornate conflittuali soprattutto nel mese di aprile.

PESCI: ci saranno dei weekend interessanti soprattutto a giugno. Periodo fertile grazie all’influenza di Giove.

