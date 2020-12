Oroscopo del Corriere di martedì 29 dicembre 2020: Toro, Vergine e Capricorno. Le previsioni

28 dicembre 2020 a

TORO

Vi sembra di non sapere più cosa inventare per risolvere un problema che vi tormenta. Fermatevi per un istante e cambiate strategia.

VERGINE

Avete grandi speranze riguardo un progetto che state realizzando. Fate bene: con l’impegno possono essere raggiunti tutti gli obiettivi.

CAPRICORNO

La giornata sarà costellata di incomprensioni con il partner. Questo perché entrambi rinunciate ad avere un dialogo aperto su certe cose.

