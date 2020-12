Oroscopo del Corriere di martedì 29 dicembre 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario. Le previsioni

28 dicembre 2020 a

Oroscopo del Corriere di martedì 29 dicembre 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario. Ecco qui di seguito le previsioni per quanto riguarda i tre segni dello zodiaco d'aria per questa giornata.

GEMELLI

Arrivare a fine giornata qualche volta è un’impresa, soprattutto se continuate a litigare con tutti. Cercate di essere più accomodanti.

BILANCIA

Non siete dove vorreste essere. Se saprete tenere duro nei prossimi giorni riuscirete a raggiungere la compagnia che fa per voi.

ACQUARIO

In certe giornate lo sconforto sembra amplificarsi, non date per scontati i piccoli gesti che possono migliorare il vostro umore.

