Oroscopo del Corriere di martedì 29 dicembre 2020: Cancro, Scorpione e Pesci. Le previsioni

Oroscopo del Corriere di martedì 29 dicembre 2020: Cancro, Scorpione e Pesci. Ecco qui di seguito le previsioni su cosa dicono le stelle per questi tre segni dello zodiaco d'acqua.

CANCRO

Vi sentite un po'giù di morale, forse senza un motivo reale. Provate a gratificarvi di più con una serata divertente e l’umore migliorerà.

SCORPIONE

Si preannuncia una giornata pesante di lavoro: ma con le tante cose che avrete da fare il tempo scorrerà più velocemente del solito.

PESCI

Vi ostinate a mantenere in vita un rapporto che non è mai decollato. Vi siete creati aspettative sbagliate, in particolare durante le festività.

