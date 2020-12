Festival di Sanremo su una nave da crociera? Amadeus ammette: "Ipotesi che stiamo considerando"

28 dicembre 2020 a

Il Festival di Sanremo su una nave da crociera ancorata per rendere possibile la presenza di pubblico e addetti ai lavori. Fantasia o realtà? Una possibilità. Lo ha confermato il direttore artistico Amadeus, spiegandolo durante una intervista a Radio Zeta: "Sanremo senza pubblico non si può fare. Io l'ho sempre detto, per me è fondamentale, altrimenti non è una rinascita. Vorrebbe dire fare un Sanremo sotto Covid. Bisogna organizzarsi bene affinché il pubblico sia sempre lo stesso, controllato con tamponi quotidiani. Va ristrutturata tutta la situazione e ripensata, sarà un Sanremo che vogliamo offrire al pubblico ancora più importante rispetto a quello dell'anno scorso, solo così siamo una risposta al desiderio di rinascita". E sull'ipotesi della nave da crociera commenta: "La stiamo certamente prendendo in considerazione".

