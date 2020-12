Alfonso Signorini, Rita Dalla Chiesa si candida per la prossima edizione del Grande Fratello Vip

28 dicembre 2020 a

a

a

Alfonso Signorini ha quasi due mesi di lavoro per portare il Grande Fratello Vip 5 alla conclusione che che già iniziano a trapelare i possibili concorrenti della prossima edizione del reality show in onda su Canale5. E tra i nomi che spiccano, il più grosso è quello di Rita Dalla Chiesa. Per la storica conduttrice di Forum, ex moglie di Fabrizio Frizzi, si tratterebbe di un ritorno in grande stile a Mediast dopo aver da poco dato alle stampe la biografia del padre, il generale Dalla Chiesa.

Ospiti speciali e colpi di scena annunciati per il Grande Fratello Vip. Curiosità per verdetto e calendario

"Forse potrei fare il Grande Fratello Vip ma solo per un motivo: mi piacerebbe giocare in modo sociologico con le altre persone che frequentano la casa" ha svelato. Una candidatura che Signorini difficilmente si farà sfuggire.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.