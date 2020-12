"Fabio Fazio ha speso 150mila euro per il videocollegamento con George Clooney". Bufera sulla Rai

28 dicembre 2020 a

Possibile che la Rai abbia speso la bellezza di 150mila euro per poter ospitare in videocollegamento George Clooney a Che tempo che fa? Un'altra tegola per la televisione di Stato. Lo riferisce a Il Giornale il deputato Federico Mollicone (Fratelli d'Italia) che ora dai vertici Rai vuole sapere se sono vere le indiscrezioni che arrivano direttamente da viale Mazzini. L'attore è stato ospite in videocollegamento nella puntata del 20 dicembre del programma condotto da Fabio Fazio. Tra l'altro è impegnato in un tour virtuale promozionale per il suo ultimo film, distribuito da Netflix. Mollicone è molto duro: "Ma che senso giornalistico ha una esclusiva se viene pagata come un ingaggio? E non è un danno per l'azienda pubblica pubblicizzare un film su una piattaforma straniera invece di valorizzare e promuovere le produzioni di Raicinema e Raiplay".

