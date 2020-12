Maria De Filippi ritrova Pierpaolo Petrelli, Andrea Zenga e Carlotta Dell'Isola lanciati da lei

28 dicembre 2020 a

a

a

Gran colpo del Grande Fratello Vip 5: Maria De Filippi ospite della puntata in onda stasera in tv 28 dicembre 2020. La regina di Mediaset dovrebbe collegarsi con la casa di Cinecittà e si tratta di una prima volta assoluta. L’indiscrezione è stata diffusa da TvBlog, secondo cui la De Filippi avrà carta bianca per la sua ospitata.

Ospiti speciali e colpi di scena annunciati per il Grande Fratello Vip. Curiosità per verdetto e calendario

Maria, che si appresta a tornare in tv con C’è posta per te, dopo la recente ospitata a Verissimo, rieccola ospite: nella casa più spiata d’Italia ritrova alcuni dei ragazzi lanciati propria nel suo Uomini e Donne. Si tratta di Andrea Zelletta (ex tronista di Uomini e Donne), Sonia Lorenzini (ex corteggiatrice ed ex tronista), Pierpaolo Pretelli (ex corteggiatore) mentre Andrea Zenga e Carlotta Dell’Isola hanno partecipato recentemente a Temptation Island.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.