Georgina Rodriguez, look sexy e gambe in mostra: gli sceicchi non la perdono d'occhio

Georgina Rodriguez è tra le dieci donne più cercate su Google in Italia nel 2020. La compagna di Cristiano Ronaldo si trova al nono posto della speciale classifica stilata dal motore di ricerca e nelle ultime ore i clic hanno avuto una notevole impennata: il suo look super sexy nel corso del Dubai Globe Soccer Award infatti non è passato inosservato.

Globe Soccer Awards, Cristiano Ronaldo è il giocatore del secolo: "Orgoglioso, ma i numeri parlano da soli"

Vestito da gala rosso brillante, forme in bella vista e soprattutto uno spacco vertiginoso con cui ha messo in mostra le sue gambe. E - come appare nella foto - anche gli sceicchi che l'hanno accompagnata dietro le quinte dopo il premio ricevuto da CR7 dichiarato "miglior giocatore del secolo".

