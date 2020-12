Antonella Elia, bacio Perugina e cartiglio: "Il cambiamento non è doloroso, solo la resistenza al cambiamento lo è"

28 dicembre 2020 a

"Pronti per una nuova puntata" ha scritto Antonella Elia sul proprio profilo Instagram in vista di stasera, 28 dicembre 2020, quando su Canale5 andrà in onda il Grande Fratello Vip 5.

Calendario 2021 esagerato e piccante realizzato dagli ospiti della casa del Grande Fratello Vip

La showgirl nel reality di Mediaset fa l'opinionista dimostrandosi sempre molto pungente. In una storia invece si mostra mentre, dopo aver scartato l'involucro, mangia un bacio Perugina e declama una delle frasi nel mitico cartiglio: "Il cambiamento non è doloroso, solo la resistenza al cambiamento lo è...". Chissa che messaggio voleva mandare e a chi Antonella Elia con il video pubblicato su Instagram.

