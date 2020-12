Ascolti tv 27 dicembre 2020, Domenica In vola: il programma di Mara Venier totalizza una media di oltre 3 milioni e mezzo di telespettatori

28 dicembre 2020 a

Numeri importanti per Domenica In condotto da Mara Venier. Nel giorno di zona rossa per gli italiani subito dopo Natale e Santo Stefano, la trasmissione registra ascolti super. La puntata natalizia di domenica 27 dicembre 2020 in onda dalle 14 in diretta su Rai1, conferma il successo del programma di "Zia Mara".

Domenica In ha infatti totalizzato nella prima parte il 17.9% di share con 3.421.000 telespettatori e nella seconda parte il 20.2% di share con 3.655.000 telespettatori. Con una media di puntata di oltre 3 milioni e mezzo di telespettatori ‘Domenica In’ si conferma uno dei programmi più amati del day time della televisione.

