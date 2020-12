Covid, grave lutto per Paola Perego: è morto il padre Pietro. Positiva anche la mamma

27 dicembre 2020 a

Grave lutto per la conduttrice televisiva Paola Perego. E' morto Pietro, suo padre, che da metà novembre era contagiato dal Covid. L'uomo aveva 90 anni. E' stata l'agenzia Arcobaleno Tre a dare la notizia dal suo profilo twitter. Nei mesi scorsi anche la stessa Perego si era ammalata di Covid e recentemente aveva espresso preoccupazione proprio per le condizioni di salute dei suoi genitori. E' positiva anche la mamma che di anni ne ha 84. L'uomo, per un'altra patologia, era malato in maniera grave già dallo scorso anno, costretto alla sedia a rotelle. "Sto lottando, ma non è semplice - aveva dichiarato Paola Perego a Vanity Fair - Ci proverò fino all’ultimo momento, ma rimane frustrante non poter fare nulla". Tutto è stato complicato dal fatto che Paola Perego vive a Roma e la famiglia a Milano.

