Belen Rodriguez, confessioni hot su Instagram: "Prima volta? A 18 anni, ma il sesso è migliorato con il tempo"

Belen Rodriguez ha voluto rispondere ai suoi followers su Instagram, poco meno di 10 milioni. E così la showgirl argentina non si è sottratta neanche alle domande più maliziose che riguardavano la sua sfera personale. "A quanti anni la prima volta?", le hanno chiesto. Una domanda senza dubbio privata, a cui Belen tuttavia ha replicato immediatamente con la sua proverbiale sincerità.

“La prima volta a 18 anni", ha risposto senza indugi. Ma la showgirl non si è fermata qui, infatti ha raccontato che dal suo punto di vista il sesso è senza dubbio migliorato con il passare degli anni. Sarà contento anche l'attuale fidanzato, l'hairstylist Antonino Spinalbese. Insomma, Belen non smette mai di far parlare di sè. E i suoi fan gongolano.

