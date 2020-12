Cate Blanchett, dagli Oscar ai tre figli con il marito Andrew Upton: in più l'adozione di Edith Vivian Patricia

27 dicembre 2020 a

Cate Blanchett, vincitrice di due premi Oscar, è una delle attrici più apprezzate di Hollywood. Contrariamente a molte delle sue colleghe, la sua vita privata è ben lontana dal gossip. Dal 1997 è infatti felicemente sposata con lo sceneggiatore, regista e drammaturgo australiano Andrew Upton, conosciuto sul set di uno show televisivo. Dalla loro unione, sono nati quattro bambini: nel 2001 Dashiell John, nel 2004 Roman Robert, la femminuccia (adottata nel 2015) Edith Vivian Patricia e nel 2008 Ignatius Martin.

Mostra del Cinema di Venezia, Cate Blanchett presidente della Giuria

Tra un film e un altro, la Blanchett è impegnata anche con organizzazioni di beneficenza incentrate su iniziative di tipo culturale. Tale è il suo impegno che viene nominata come ambasciatrice della SolarAid, un’organizzazione non governativa. Da anni collabora con le Nazioni Unite per i rifugiati come ambasciatrice di buona volontà, dopo essere tornata da un campo profughi in Giordania nel 2016.

