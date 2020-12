Tosca, il trionfo a Sanremo nel 1996 insieme a Ron: l'amore con il collega Massimo Venturiello

27 dicembre 2020 a

a

a

Tosca è ormai un nome importante della musica italiana e non solo. La bella romana infatti, non è soltanto una cantante ma un’artista a tutto tondo, che sa anche recitare, sia al cinema che al teatro, suo grande amore, e che ha avuto anche un’esperienza come doppiatrice, prestando la voce ad Anastasia, protagonista dell’omonimo film. Tosca Donati, in arte solo Tosca, è nata a Roma il 29 agosto del 1967. L’artista ha partecipato più volte al Festival di Sanremo e nel 1996 lo ha vinto in coppia con Ron, con il brano Vorrei incontrarti fra cent’anni.

Ormai da anni la cantante ed attrice - riservatissima per quanto riguarda la sua sfera personale - è legata al collega Massimo Venturiello, classe 1957, con cui vive a Roma. La coppia non ha figli.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.