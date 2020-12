Nathalie Caldonazzo, la sua storia con Massimo Troisi: "Se non avesse girato Il Postino sarebbe ancora vivo"

27 dicembre 2020 a

Nathalie Caldonazzo è un attrice e showgirl italiana, nata a Roma nel maggio 1969, molto famosa soprattutto negli anni Novanta. Proprio in quel periodo ha avuto una storia d'amore con Massimo Troisi.

Una relazione importante che l’attrice ha vissuto sino alla morte dell’attore partenopeo sopraggiunta nel 1992. Ancora oggi l’attrice ricorda con tanto affetto l’attore napoletano, con il quale ha trascorso gli ultimi anni della sua vita, finché non è stato portato via dalla sua malattia, quando Nathalie aveva solo 24 anni. Una sua dichiarazione datata 2019 in tal senso ha fatto molto discutere: "Se Troisi non avesse fatto Il Postino forse sarebbe ancora vivo". Questo perché l'attore si sarebbe dovuto sottoporre a un trapianto di cuore prima della lavorazione del film, ma lui si è sempre rifiutato: "Questo film lo voglio fare con il mio cuore", disse all'allora fidanzata. Nathalie Caldonazzo ha una figlia, Mia, avuta con l'imprenditore napoletano Riccardo Sangiuliano.

